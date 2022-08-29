Largohen 55 mijë qytetarë, fluks në pikën kufitare të Muriqanit
Gjatë fundjavës ka pasur një fluks të madh qytetarësh në pikën kufitare të Muriqanit.
Në 3 ditët e fundit janë larguar rreth 55 mijë qytetarë nga vendi, ndërkohë që kanë hyrë rreth 33 mijë persona.
Gazetari Teodor Gjerga raportoi se nga kjo pikë kufitare janë larguar kryesisht shtetas shqiptarë që po bënin pushimet dhe po kthehen drejt banesave të tyre.
Ndërkohë ka pasur edhe fluks turistësh që preferojnë Malin e Zi për të kaluar një fundjavë. Gazetari raportoi se nuk janë të paktë edhe qytetarët shqiptarë që shkojnë drejt Malit të Zi për të blerë naftë, pasi është më e lirë se në vendin tonë.
Aktualisht në këtë pikë doganore po punohet me 3 sportele në dalje dhe 2 në hyrje./euronews