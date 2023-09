 ‘Land Rover’-i përplas makinën e policisë, plagosen 3 efektivët

Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor “Levan-Tepelenë”, teksa të plagosur kanë mbetur 3 efektivë policie.

Mësohet se përplasja ndodhi në fshatin Frakull e Madhe, ku automjeti tip “Land Rover” me drejtues shtetasin S. B. është përplasur me makinën e Policisë tip “Skoda”, me drejtues punonjësin e Policisë H. K.

Raportohet se si pasojë e përplasjes janë dëmtuar punonjësit e Policisë H. K., E. Gj. dhe G. S., të cilët ndodhen në spital, në kujdesin e mjekëve.

Njoftimi i policisë:

Fier/Informacion paraprak

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.