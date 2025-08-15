“Lamtumirë, ylli ynë Erald”, homazhi i shkollës ku studionte 14-vjeçari në Maliq: Humbëm një djalë plot ëndrra dhe mirësjellje
Shkolla, ku studionte Eraldi, që humbi jetën një ditë më parë gjatë sherrit me bashkëmoshatarin e tij, ka bërë një reagim prekës në rrjetet sociale.
“Lamtumirë, ylli ynë i ndritur Erald! Sot zemrat tona janë më të rënda se kurrë. Humbëm jo thjesht një nxënës, por një djalë të mrekullueshëm, plot ëndrra, buzëqeshje dhe mirësjellje. Ti ishe shembull i përkushtimit, i dashurisë për dijen dhe i shpirtit të pastër.
Shkolla nuk do të jetë më e njëjta pa ty. Banka ku uleshe do të mbetet bosh, por kujtimet tona do të jenë gjithmonë plot me dritën që ti fale. Fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur dhimbjen, por ti do të mbetesh përjetësisht në zemrat tona
U prehsh në paqe! Ti nuk u largove, por u bëre engjëlli më i bukur i Parajsës! Ngushëllime familjarëve! Jemi bashkë me ju në këtë dhimbje të madhe“, shkruhet në postimin e shkollës së mesme të bashkuar, “Tafil Rexhepi”.
14-vjeçari u vra nga bashkëmoshatari i tij gjatë një sherri në një lokal. Ai nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra nga thika, për pasojë ndërroi jetë në spital.
Të miturit kanë qenë duke folur fillimisht e më pas kanë nisur të debatojnë, duke vijuar më tej me përdorimin e armëve të ftohta, përkatësisht thikë. Sipas të dhënave, të dy 14-vjeçarët u takuan rastësisht ditën e djeshme në lokalin e fshatit Pirg.
Të dyja palët kanë qenë të shoqëruar me shokët e tyre, të cilët pas veprimeve hetimore u arrestuan për veprën penale moskallëzim i krimit dhe veprime që pengojnë të vërtetën.
Mësohet se konflikti i tyre ka nisur rreth 1 vit më parë dhe ka qenë pikërisht takimi i rastësishëm dje, i cili ka nisur me fjalë të tipit “pse më shikon”, që çoi në përdorimin e thikës që 14-vjeçari posedonte.
Lidhur me ngjarjen, policia njoftoi sot se ka arrestuar tetë persona, mes tyre babanë dhe xhaxhanë e autorit, të cilët fshehën thikën./tch