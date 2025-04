Lamtumira e fundit ndaj të atit në Kosovë, Thaçi niset drejt Hagës me brohorimat “UÇK, UÇK”

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka përfunduar vizitën dyditore në Kosovë, e cila u mundësua nga Gjykata Speciale, pesë ditë pas vdekjes së babait të tij.

Thaçi arriti në Kosovë të premten, ku ndalesa e tij e parë ishte te varri i babait të tij, i cili ka ndërruar jetë javën e kaluar. Atje, ai vendosi një kurorë lulesh me një mesazh të shkruar që thoshte:

“Te varri yt erdha i fundit babë. Para meje erdhën mijëra qytetarë. Së shpejti, dorë me dorë, do t’i falënderoj të gjithë. Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës”. Pas kësaj, Thaçi kaloi disa orë me familjen e tij, ndërsa natën e kaloi te zyra e EULEX-it në Fushë Kosovë, ku takoi bashkëshorten dhe vëllezërit.

Gjatë kësaj vizite, një numër i madh qytetarësh u mblodhën për të protestuar, duke kërkuar lirinë e Thaçit. Ata mbajtën pankarta me mbishkrime si “S’kemi heronj për të sakrifikuar”, “Liri për çlirimtarët”, “Liria ka emër” dhe “Drejtësi, jo politikë”.

Gjykata Speciale e konfirmoi vizitën e Thaçit, duke theksuar se ai ishte lejuar të bëjë nderimet dhe të kalonte kohë me familjen e ngushtë për arsye humanitare. Megjithatë, ai vazhdon të mbahet në paraburgim nga Dhomat e Specializuara të Kosovës që prej vitit 2020.