Lala: Policia dyshon se ia ka hapur Xhemali faqen false në TikTok Bedrie Lokës

“Policia ka dyshime se ka qenë bashkëshorti i arrestuar i Bedrie Lokës që ka hapur faqen false në TikTok ku bullizohej e ndjera”, ka qenë kjo deklarata e gazetares Klodiana Lala në emisionin “Opinion”.

Gazetarja Lala tregon dy momentet e para, ku policia ka drejtuar dyshimet tek bashkëshorti i Bedrie Lokës: Fshehja e telefonit dhe alibia e gatshme për vdekjen e gruas së tij.

Klodiana Lala: Ajo që ka lënë dyshimet e para nga policia, kanë qenë 2 momente, së pari, bashkëshorti kishte fshehur telefonin e tij dhe nuk e dorëzonte në polici, e ka përdorur dhe djali i mitur. Me atë telefon, djali e thotë se herë pas here, i bënte video mamit dhe babit dhe ja dërgonte motrës dhe i thoshte se si mund të zgjidhej. Momenti i dytë, ai ka pasur një alibi të gatshme, çka do të thotë se vetë policia tashmë dyshon se është bashkëshorti i arrestuar që e ka hapur këtë faqe në TikTok sepse e ka pasur alibi. Akoma nuk është e provuar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Denoncimi i Bedrie Lokes është pa autor. Bashkëshorti thotë mes të tjerash në referimin e parë në polici “ka pasur anth dhe stres për shkak të TikTokut, unë ja kam falur këtë gjë”. Nuk është vetëm kjo video, por janë dhjetëra video të tjera ku dëshmohet dhuna sistematike.

Gjatë fjalës së saj, gazetarja Lala shprehet se Bedrie Loke kishte kërkuar ndihmë kudo, gjë të cilën nuk e kishte gjetur fatkeqësisht në asnjë institucion.