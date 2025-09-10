LAJMI I FUNDIT/ SPAK kontroll në zyrën e avokatit Besart Logu, ndaj tij caktohet masë sigurie! Ja për çfarë akuzohet
SPAK ka lëshuar masë sigurie “arrest shtëpie” për avokatin Besart Logu. Avokati dyshohet për ushtrim të ndikimit të paligjshëm.
Vendimi është marrë pas një operacioni të zhvilluar nga oficerët e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), të cilët po kryejnë kontrolle në disa ambiente, përfshirë edhe zyrën e avokatit.
Besart Logu dyshohet se mori 8 mijë euro për të ndikuar te prokurorë e gjyqtarë të Tiranës që të lehtësonte masën e sigurisë për një të akuzuar për mashtrim me TVSH.
Kontrollet janë ende në vijim, ndërsa hetimet pritet të hedhin më shumë dritë mbi mekanizmin dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë rast.