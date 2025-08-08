LEXO PA REKLAMA!

SPAK aksion brenda "Klajdi Resort" në Golem, sekuestrohet celulari i pronarit Orman Kokoshi

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 19:23
Aktualitet

 

SPAK aksion brenda "Klajdi Resort" në Golem, sekuestrohet

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka ushtruar kontroll në ambientet e “Klajdi Resort”, në kuadër të hetimeve që po zhvillohen.

Gjatë operacionit, hetuesit kanë sekuestruar telefonin celular të pronarit të resortit, Orman Kokoshi, si pjesë e provave që po grumbullohen në vijim të hetimeve.

Ky veprim vjen pas goditjes së organizatës shqiptare që, sipas SPAK, kishte kapacitet të ndikonte në çmimin e kokainës në tregjet europiane dhe që është lidhur me sekuestrimin e rreth 17 tonëve drogë në Belgjikë dhe Gjermani.

 

 

 

 

 

