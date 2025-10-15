LAJMI I FUNDIT/ Shkarkime dhe emërime, Rama bën ndryshime në qeveri (EMRAT)

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 17:00
Aktualitet

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave janë bërë disa ndryshime në përbërjen e institucioneve:

Znj. Vilma Premti emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme;

Znj. Elona Hoxha emërohet zëvendësministër i Drejtësisë;

Z. Besjan Kadiu emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë;

Z. Fatmir Guri emërohet zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

Znj. Silda Çepe, zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, lirohet nga kjo detyrë;

Znj. Ana Kapaj, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, lirohet nga kjo detyrë;

Z. Klajd Karameta, zëvendësministër i Drejtësisë, lirohet nga kjo detyrë.

