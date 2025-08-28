LEXO PA REKLAMA!

LAJMI I FUNDIT/ Sherr mes dy bashkëfshatarëve në Shkodër, qëllohet për vdekje 61-vjeçari

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 20:37
Aktualitet

LAJMI I FUNDIT/ Sherr mes dy bashkëfshatarëve në Shkodër,

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Shkodër mbrëmjen e sotme, ku një person ka vrarë me armë zjarri një 61-vjeçar.

Krimi ka ndodhur rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë. Ka qenë shtetasi me iniciale N.M., i cili vrau 61-vjeçarin P.P.

"Shkodër / Informacion paraprak

Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M., në rrethana ende të paqarta, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin P. P., 61 vjeç. Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë për në fshatin Abat, për të bërë të mundur kapjen e autorit.

Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes", njofton policia.

 

