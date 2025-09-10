LAJMI I FUNDIT/ Gardisti sherr me qytetarin në Tiranë, e kërcënon me armën e shërbimit
Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 08:55
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë është shënuar në Tiranë në zonën e Xhamllikut. Një gardist pas një sherri me një qytetar ka nxjerrë armën e shërbimit duke e kërcënuar me jetë.
Fatmirësisht gardisti nuk ka shtënë me armë dhe ngjarja është parandaluar nga efektivët e komisariatit.
Ngjarja është referuar në AMP ku kanë nisur menjëherë hetimet. Kamerat e sigurisë në zonë kanë filmuar sherrin, i cili po këqyret nga grupi hetimor.