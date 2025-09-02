LAJMI I FUNDIT/ Ndryshime në qeverinë Rama, Këshilli i Ministrave liron nga detyra 3 zyrtarë! (EMRAT)
Qeveria e kryeministrit Edi Rama ka marrë disa vendime para nisjes së sezonit parlamentar, ku bëhet me dije se janë liruar nga detyra 3 zyrtarë,
Këshilli i Ministrave miratoi ndryshime në përbërjen e disa institucioneve si:
U lirua nga detyra znj. Ilva Gjuzi, zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit;
Z. Ceno Klosi, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë;
Znj. Romina Kuko, zëvendësministër i Brendshme.
Po ashtu bëhet me dije se do të shpërblehen nga një deri në 3 paga efektivët e Forcave të Armatosura, Policisë së Shtetit, Mbrojtjes Civile dhe shërbimeve zjarrfikëse, në varësi të kohëzgjatjes së angazhimit të tyre në operacionet e shuarjes së zjarreve gjatë verës 2025.
Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 shtator 2025:
