LAJMI I FUNDIT/ Aksident në Qafë Koshovicë, 3 të plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 20:45
Aktualitet

LAJMI I FUNDIT/ Aksident në Qafë Koshovicë, 3 të plagosur,

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në vendin e quajtur Qafë Koshovicë, ku një automjet tip “Benz” ka dalë nga rruga dhe është përmbysur.

Në mjet udhëtonin katër persona, tre prej të cilëve kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë në spitalin e Fierit për të marrë ndihmë mjekësore.

Mësohet se njëri prej tyre, një 17-vjeçar, ndodhet në gjendje të rëndë.

Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

 

 

