Lajm i fundit/ Sokol Bizhga thërret në zyrë kryepolicin e Tiranës Tonin Vocaj dhe shefat e Komisariateve
Drejtori i komanduar i Policisë Sokol Bizhga ka mbledhur sot në takim shefat e komisariateve në Tiranë.
Mësohet se shkak për takimin është bërë protesta që do të mbahet nga opozita më datë 7 tetor, të cilët kanë paralajmëruar mosbindje civile.
Kjo ka vënë në lëvizje Policinë e Shtetit, ku mësohet se nga drejtori në detyrë Sokol Bizhga, janë thirrur drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin Vocaj dhe shefat e komisariateve.
Takimi ka nisur në orën 13:00 dhe pritet që të diskutohen masat që do të ndërmerren në lidhje me mbarvajtjen e protestës për ruajtjen e rendit dhe qetësisë.
Kryedemokrati Sali Berisha tha në një konferencë për mediat se nuk do të ketë paqe dhe stabilitetet deri në krijimin e një qeverie teknike që do ta udhëheq vendin drejt zgjedhjeve të lira.
Ndërkohë, deputetët e opozitës kanë shkaktuar kaos në Parlament ku kanë djegur edhe karriget në shenjë proteste. Policia ka dërguar 23 prej tyre për hetim në SPAK.