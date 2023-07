LAJM I FUNDIT/ Djegia e flamujve serb në Tiranë, reagon Rama

Ilirjana Gashi: Diten qe Rama do e vizitonte Beogradin , serbet e dogjen flamurin e Shqiperise, ne mes te Beogradit, edhe nuk pati asnje reagim nga Tirana zyrtare.

Sot ngritet flamuri i krimeve, masakrave , perdhunimeve, debineve, e çka jo tjeter.

Kjo eshte kulmi.

Sipas te gjitha gjasave po ndodh Serbia e madhe e cila po shtrihet deri ne Adriatik.

Ate qe se arriten asnje mbretni serbe po e realizon RAMA .

Pse heshte presidenti i Shqiperise, pse heshtin populli i Shqiperise ?

Sot eshte dita e TURPIT e qeverise Rama, e i gjithe Shqiperise .

Rama: Ilirjana Gashi e vërteta është se ditën që unë vizitova Beogradin, kryeqyteti i Serbisë ishte i mbushur me flamuj shqiptarë dhe huliganët që e dogjën një flamur u arrestuan nga policia; e vërteta është se në Beograd unë flas shqip dhe mbroj interesat e të gjithë shqiptarëve dhe të Shqipërisë natyrisht;

E vërteta është se në Beograd unë kam kërkuar shqip njohjen e Kosovës nga Serbia, mu në Pallatin Presidencial të Serbisë dhe atëherë ju më bëtë hero, por nuk isha hero atëherë e nuk jam tradhëtar tani, thjesht isha e jam kryeministri i Shqipërisë; e vërteta është se Ballkani i Hapur është jo vetëm e ardhmja e fëmijëve të krejt rajonit, po edhe interes strategjik i Shqipërisë e i krejt kombit shqiptar; e vërteta është se e vërteta vonon po nuk harron dhe nesër edhe ti do mendosh si unë sot, ndërsa turpin do ta mbajnë ata që e kanë, jo unë e qeveria ime, që kemi mbështetjen e shqiptarëve për të punuar, zhvilluar e për të duruar edhe baltën e lopatave të vjetra të politikës shqiptare

Rama: Bruno Bruno jo nuk eshte prone private pikerisht, prandaj kur thua e “jona” fol per vete, se populli shqiptar ma ka dhene mua mandatin per te folur ne emer te tij dhe Ballkani i Hapur po ndodh e do te behet hap pas hapi, per te miren e te gjithe femijeve te ketij rajoni, po per mua ne radhe te pare per te gjithe shqiptaret, keshtu qe mbaje edhe ti mend cfare po te shkruaj ketu e koha do te tregoje te verteten si gjithnje