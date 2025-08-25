Lajm i fundit/ Aksident me vdekje në Vorë, automjeti përplas këmbësorin
Një 66-vjeçar është përplasur për vdekje mbrëmjen e sotme në dalje të Vorës, rreth orës 20:30. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
"Vorë/Informacion paraprak.
Me datë 25.08.2025, rreth orës 20:30, në dalje të Vorës, automjeti me drejtues shtetasin J. T., rreth 53 vjeç, ka përplasur këmbësorin shtetasin K. L., rreth 66 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit", njofton policia.