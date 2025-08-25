LEXO PA REKLAMA!

Lajm i fundit/ Aksident me vdekje në Vorë, automjeti përplas këmbësorin

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 21:46
Lajm i fundit/ Aksident me vdekje në Vorë, automjeti përplas

Një 66-vjeçar është përplasur për vdekje mbrëmjen e sotme në dalje të Vorës, rreth orës 20:30. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

"Vorë/Informacion paraprak.

Me datë 25.08.2025, rreth orës 20:30, në dalje të Vorës, automjeti me drejtues shtetasin J. T., rreth 53 vjeç, ka përplasur këmbësorin shtetasin K. L., rreth 66 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të metejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit", njofton policia.

 

 

 

 

 

