Laborator falsifikimesh e trafik klandestinësh, 26 të arrestuar në Shqipëri dhe Spanjë, mes tyre një polic

Tirane - Nje rrjet i gjere i falsifikimit te dokumenteve dhe trafikimit te paligjshem te emigranteve eshte goditur diten e sotme ne Tirane.

Rezultatet e aksionit u bene publike nga drejtori i pergjithshem i policise, Muhamet Rrumbullaku ne nje dalje para medias.

Ai tha se jane 26 persona të arrestuar, 5 u shpallën në kërkim, ndersa 4 te tjere janë jashtë shtetit.

Rrumbullaku tha se mes te arrestuarve eshte edhe nje efektiv policie i nivelit zbatues.

Ai theksoi se grupi kriminal kryente trafikim te shtetasve drejt Britanise dhe Irlandes.

Ata kryenin nisjen e shtetasve me pasaporta te ndryshme drejt Spanjes, dhe me pas, nga atje, me dokumente false, benin kalimin e shtetasve ne drejtim te Britanise dhe Irlandes.

Rrumbullaku tha se grupi kishte nje baze laborator falsifikimesh ne Tirane ku jane gjetur me shume se 10 pasaporta te huaja.