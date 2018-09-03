La takim në “Bllok” me vajzën që njohu në Facebook, djali nga Dibra zhgënjehet përjetë
Është kthyer në një trend të viteve të fundit njohja me anë të rrjeteve sociale.
Shumë histori dashurie kanë nisur në forma të tilla virtuale dhe janë kurorëzuar në martesa të lumtura.
Duke marrë parasysh faktin se në rrjetet sociale hasim njerëz nga të më të ndryshmit, përrallat me fund të lumtur mund të mos jenë fat për të gjithë.
Zhgënjimet dashurore janë pjesë e jetës, megjithëse shpesh mund të lënë gjurmë të thella tek ne.
E tillë është edhe historia e një djali nga Dibra, i cili mendonte se kishte njohur dashurinë e jetës së tij në Facebook, por më pas mbeti i zhgënjyer përjetë nga vajza që donte.
Djali rrëfen se pasi kishin lënë të takoheshin në një lokal në Tiranë, ajo i kishte thyer zemrën me sjelljen e saj dhe kishte nisur ta tallte për pamjen e jashtme.
Djali rrëfen:
Ateher historia ime fillon me njohjen e nje femre qe me shkaterroj endrrat…..un jam nje djal nga dibra 25 vjec dhe njofta nje vajze por ne fb, vajza ishte 22 vjece dhe shume e bukur me nje pamje engjulli.
Vazhdova tflisja me te ne FB gati cdo dit edhe un u tregova sinqert me te e filloja ti tregoja rreth jetes time… me pak fjal ajo u ambjentu me mua saqe u miqesuam dhe pa e kuptu ram ne dashuri (te pakten ashtu e mendoja sikur edhe ajo me donte) shkembyem e numra telefoni flisnim perdit sa edhe mes nates ndonjëherë.
Mendoja se kisha gjet dashurin e jetes time sa kishim bere plane dhe ajo me premtoj qe do rrinte me mua dhe do me pranote sic isha nje djal i thjesht. Pas shume kohesh lam diten me u taku saqe isha i emocjonuar mezi prisja me e taku vajzen e endrrave, mberrita ne Tirane edhe me tha kjo jam ne bllok, ngaqe se njoh Tr mezi gjeta bllokun e cte shihja pamje perrallore lokale tbukura e tj… arrij ne bllok un i bie telit te kesaj i them jam ketu pas 5 minutave erdhi kjo…
Por ndryshe nga cu priste ajo nuk me perqafoj sic folem gjith entuzjasem me dha doren me zorr u ftoh me mua dhe kur u ulem ne kafe un i flisja gjith deshir gjith dashuri kurse ajo me nje pergjigje te akullt tftoht… “ehh kismet” kete thoshte kur i permenda planet qe kishim bere.
Pastaj e kuptova qe u terhoq nga un saqe i thash cohemi dalim, kjo tha jo, un po rri e po theras nje shoqe e njs, ok i thash e po ikja i merzitur saqe harrova te paguaja leket por deshti zoti qe tu ktheja mbrapsht qe u kujtova se skam pagu.
Erdha perseri kjo goca, kjo qe e doja, e kapa duke bisedu ne telefon me dike e duke me shar mua e duke i tregu qe “isha i shemtuar vija ere bajge, erdhi me nje triko tvjeter i thoshte duke me tallur qe kisha veshet e medhaja” saqe spo u besoja veshve per kto qe degjoja por prap nuk i rash ne sy, ika pa u ndjer… u nisa per Diber edhe kot per kurjozitet thash ta shof njeher fb me kishte bllokuar, pastaj mendova ti bie tel dilte i fik qe besoj qe ka nderru nr…
Ja pra cfar te ben nje femer ja cdo te thot kur tregohesh i sinqert dhe i jep zemren nje femre kuptova qe pas nje zeri te embel dhe nje bukuri fshihet nje moster e neveritshme ..flm dhe keshilloj qunat qe mos besojn shume tek femrat…”