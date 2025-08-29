LEXO PA REKLAMA!

“La emër të madh në teatër… tani iku të luajë në një skenë tjetër”/ Miqtë e kolegët përcjellin me dhimbje Naun Shundin

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 16:13
Aktualitet

“La emër të madh në teatër… tani iku të

Dramaturgu Naun Shundi u përcoll këtë të premte në banesën e fundit. Homazhet për artistin që kontribuoi me dhjetëra role në teatër dhe kinematografi u mbajtën në ambientet e Arturbinës, në praninë e familjarëve dhe miqve.

“Mjekët nuk na e thanë dot që babi do të vdesë. Askush nuk na e tha! Iku, nuk foli dot”, u shpreh e bija, Rea Shundi.

Shundi u nda nga jeta një ditë më parë pasi humbi betejën me kancerin e lëkurës. Sëmundja ndërpreu në mënyrë të beftë krijimtarinë artistike, teksa po përgatiste shfaqjen e radhës në Teatrin që krijoi dashurinë për artin dhe dëshirën për të krijuar një hapësirë për artistët e rinj

“Nauni ishte nga ata artistë të mëdhenj, kokulur dhe modest, që asnjëherë nuk i ra gjoksit për të thënë ‘jam unë’. Por, vepra e tij, puna e tij ulërinin gjithandej”, tha aktori Bujar Asqeriu.

“Do ta kujtojmë si një kolegë ndër të rrallët, ishte tejet njerëzor”, tha aktorja Elida Janushi.

“Erdha ta falenderoj për emrin e madh që ai la në teatër. Na ka bërë një kolpo… iku të luajë në një skenë tjetër”, u shpreh regjisori Kiço Londo.

Ikja e papritur tronditi kolegët, që prisnin bashkëpunimet e radhës me regjisorin, që e cilësonin frymëzim.

“Pasioni i tij për teatrin bëri që si askush tjetër të ngrejë vetë një teatër, në të cilin kanë interpretuar dhjetëra talente të reja”, tha aktori Bujar Kapexhiu.

Me finesë e elegancën që e karakterizonte krijoi dhjetëra vepra, ashtu sikurse vlerësimin e të gjithë artistëve me të cilët ndante skenën.

“Në momentin që mua më erdhi lajmi që një nga filmat, ku ai ka luajtur rolin e Ramizit, hyri në gjysmëfinalen e Festivalit të Filmit në Firence, unë nuk arrita dot t’ia thosha. Dje u njoftova, ndërsa mësova se Shundi na la”, tha regjisori Ilir Harxhi.

“Puna e fundit ishte para dy muajsh, e kam si peng, se ai ishte aq i sëmurë, por unë nuk kuptova asgjë. Bëri gjithçka, na la teatrin, ku të gjithë do të kemi mundësi të shkojmë dhe ta kujtojmë”, tha Robert Budina.

Trashëgimia më e madhe që la pas është teatri i dhomës që ndërtoi në shtëpinë e vetë, Zonja e Bujtinës, ku i mëshonte fort nevojë për të shkruar dhe interpretuar shqip!

 

 

