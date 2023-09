‘’La Bella del Adriatique’’/ Bum vizitorësh në Vlorë, mbërrin kroçera me 167 turistë

Në orët e para të mëngjesit të sotëm ka mbërritur në portin e Vlorës, anija kroçere, La Bella Del Adriatique me 167 turistë.

Turistët janë të vendeve të ndryshme si Franca, Kanadaja, Zvicra, Britania e Madhe, Belgjika e Maroku.

Kroçera vjen nga porti i Dubrovnikut dhe do të qëndrojë një ditë në portin e Vlorës ku do të zhvillojë turret e ndryshme dhe më pas do të niset për në portin e Korfuzit.