'Kushtetuesja' pezullon vendimin e marrëveshjes për emigrantët

Gjykata Kushtetuese ka njoftuar se ka marrë në shqyrtim padinë e bërë nga deputetët e opozitës kundër marrëveshjes Itali-Shqipëri për emigrantët.

Ky vendim i Gjykatës Kushtetuese vjen në një kohë kur mazhoranca socialiste kishte parashikuar për ta miratuar marrëveshjen në seancën e kësaj të enjteje.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetueses Holta Zaçaj pas vendimit, në një komunikim me gazetarët bëri me dije se ky vendim do t’i njoftohet menjëherë kuvendit i cili është i detyruar të ndërpresë procedurat parlamentare për ratifikimin në seancë plenare.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Zaçaj bëri me dije se seanca për shqyrtimin e padisë së opozitës do të mbahet në 18 janar, në orën 10:00.

Kushtetuesja ka vendosur vetëm për ankimin e bërë nga 30 deputet e PD, ku janë edhe Bardhi e Berisha.

Ndonëse në Kushtetuese është paraqitur edhe një ankim i firmosur nga Lulëzim Basha, Kushtetuesja ende nuk e ka marrë në shqyrtim.