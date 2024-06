“Meta ka nxitur konflikt politik”, Taulant Balla: Ka shkelur rëndë Kushtetutën, favorizoi qartësisht LSI-në

Sekretari i Përgjithshëm i PS-së Taulant Balla, në fjalën e tij në parlament, deklaroi se Meta ka nxitur konflikt politik.

Balla thekson se presidenti ka shkelur rëndë Kushtetutën, duke shtuar se kreu i shtetit favorizoi qartësisht opozitën.

“Qëllimi ynë është që populli shqiptar të ketë një president të drejtë dhe që nuk mban anë politike. Meta ka shkelur rëndë Kushtetutën, ka cenuar ndjeshëm besueshmërinë e qytetarëve dhe nuk ka bërë punën siç i takon. Ne duam shkarkimin e Metës, në kushtet e shkeljes së rëndë fatale të Kushtetutës. Presidenti nuk ka moderuar konfliktin politik, por ka nxitur përplasjet.

Meta me fjalët e tij ka nxitur konflikt politik.

Deklaratat e Metës në atë periudhë qartë favorizonin partitë opozitare dhe denigronin maxhorancën, duke shkelur paanshmërinë politike, që Kushtettuta i ka veshur kreut të shtetit. Presidenti mund të shkarkohet për shkelje të Kushtetutës ose kryerje të krimiti të rëndë. Kreu i shtetit ka shkelur Kushtetutën dhe respektohen rregullat për shkarkim të tij. Kreu i shtetit mori kompetenca që nuk i takojnë me ligj. Aktiviteti i presidentit nuk duhet të turbullojë situatën politike. Meta ka kthyer me dekret shumë ligje, që janë vonuar vetëm për shkak të orientimit aspak me ligjin të presidentit. Vonesat nga presidenti kanë sjellë dëme të konsiderueshme”, u shpreh Balla.



Balla nënvizoi se presidenti Meta nuk përfaqëson të gjithë popullin, por se u bë palë me një anë politike.

“Meta fton popullin që të bëjnë rezistencë. Presidenti ka shkelur paanashmërinë. Ai ka nxitur konflikt dhe ka treguar qartë se ishte pro opozitës dhe kundër maxhorancës. Meta, me aktet e tij, mbajti qartësisht anën e opozitën. Ai nuk përfaqëson më gjithë popullin. Kreu i shtetit foli për “banda të Rilindjes” dhe për “Ndragheta”, si fjalë të hedhura në tym, duke qenë përherë i njëanshëm. Duke intimiduar votuesit, Meta ka bërë që imazhi i Shqipërisë në botë të pësojë rënie. Prandaj, Kuvendi si përfaqësues i popullit duhet të çojë përpara procedurën për shkarkim të presidentit”, përmbylli Balla.