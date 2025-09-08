LEXO PA REKLAMA!

Kush ishte shënjestra e atentatit në Shkodër, vëllai i Denis Brajoviç, u vranë dy të tjerë, por ai mbijetoi

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 17:21
Aktualitet

Kush ishte shënjestra e atentatit në Shkodër, vëllai i Denis

Policia dyshon se shtetasi Erogen Vaso ishte shënjestra e atentatit mafioz të ndodhur mëngjesin e kësaj të hënë në një lokal në mes të Shkodrës.

Viktimë e masakrës që tronditi Shkodrën mbeti Armando Pali, ish- këshilltar bashkiak, si dhe i riu Liridon Kraja, shoqërues i Erogen Vasos.

Kush ishte shënjestra e atentatit në Shkodër, vëllai i Denis

Edhe pse shënjestra ishte ky i fundit, ai është i plagosur dhe ndodhet i shtruar në spital. E po ashtu, plumbat kanë kapur edhe kamerieren e lokalit.

Vaso, i cili ka edhe mbiemrin Brajoviç, është vëllai i Denis Brajoviç, të ekstraduar pak kohë më parë nga Emiratet.

Brajoviç ka vrarë Gjon Boriçi në gusht të vitit 2020.

Ai u zbulua në përgjimet e “Metamorfozës”, ku pas vrasjes, Brajoviç komunikoi me me Ervis Martinajn dhe Behar Bajrin.

