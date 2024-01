Kush është Zamir Kalemi që i shpëtoi atentatit në Tiranë, seriali i vrasjeve për 100 kg hashash

Personi në foto sipas medias është Zamir Kalemi, 35-vjeçari i cili mbeti i plagosur mbrëmjen e djeshme në zonën e Selitës në Tiranë ku u sulmua me arme zjarri.

Ai u qëllua nga persona të paidentifikuar, teksa ndodhej brenda automjetit të tij dhe mori plumba në këmbë dhe në shpatull.

Zamir Kalemi, duke iu shmangur plumbave u përplas me barrierën anësore të rrugës, e pasi u larguan autorët, doli nga automjeti dhe u dërgua në spital me një mjet të rastit, ku ndodhet në reanimacion.

Autorët dogjën automjetin me të cilën kryen atentatin në zonën e Bërxhitës në Tiranë. Nga kontrolli i mjetit të djegur policia gjeti në brendësi një armë zjarri kallashnikov e cila do verifikohet në policinë shkencore nëse është e njëjta me atë qe u përdor në ngjarje.

Nga verifikimi i targave rezultoi se ato kane qenë të vjedhura që në vitin 2018 në Tiranë. Po vijon verifikimi për mjetin në përdorim të kujt ishte dhe nëse rezulton i vjedhur.

Personi që mbeti i plagosur, Zamir Kalemi është vëllai i Adriatik (Andrea) Kalemit, të cilit i janë bërë disa atentate në Greqi.

Ata janë kushërinj me Aleksandër Sadikajn i cili u ekzekutua me tritol në Tiranë. Kalemi është hetuar edhe për vrasjen e Edmond Papës për hakmarrje. Zamir Kalemi rezulton i arrestuar në vitin 2020 për përfshirje në lojëra fati.

Pista e parë dhe me kryesorja e këtij atentati është hakmarrja, pasi vëllai i tij, Andrea Kalemi dyshohet i implikuar në vrasjen e Edmond Papës dhe vrasjen e dy personave në Belgjikë.

Vrasja e Edmond Papës dhe kushëririt të Andrea Kalemit

Prishja e pazareve të drogës dyshohet se fshihet pas vrasjes së Edmond Papës në Tiranë. Kjo është pista kryesore e ngritur nga policia e Tiranës e cila nga verifikimet paraprake dyshon se vrasja e Edmond Papës ka ardhur si kundërpërgjigje e një eliminimi mafioz që i është bërë një kundërshtari të tij gjatë kësaj vere në Tiranë.

Papa dhe kundërshtari i tij janë takuar në Sarandë dy ditë para vrasjes së ndodhur në qershor të këtij viti. Ka dyshime se ky takim mes tyre nuk ka shkuar mirë dhe solli më pas ngjarjen e rëndë. 49-vjeçari u ekzekutua pasditen e së premtes së 16 dhjetorit 2022 në një lokal në zonën e Selitës teksa ishte duke pirë kafe.

Edhe pse me profil të ulët, 49-vjeçari dyshohet se ka qenë shumë i implikuar në trafikun e drogës nga Turqia në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Angli. Po ashtu ka dyshime se ai merrej me pastrim parash. Nga verifikimet ka rezultuar se Edmond Papa në Shqipëri kryesisht gjatë verës jetonte mes Sarandës dhe Fierit por udhëtonte dhe shpesh jashtë vendit.

Andrea Kalemi është djali i dajës së Aleksandër Sadikajt, të riut të vrarë me tritol më 11 qershor në Tiranë. Kalemi rezulton të ketë lidhje të ngushta shoqërore me Velon dhe Boden.

Të dy bashkë me individë të tjerë, familjarë të viktimës Aleksandër Sadikaj, dyshohet se kanë pasur dyshime të vazhdueshme se vrasja e 27-vjeçarit është organizuar në qytetin e Sarandës, pikërisht në hotelin e Edmond Papës. Hoteli menaxhohej dhe nga vëllai i 49-vjeçarit Kristo Qirici. Aleksandër Sadikaj kishte fjetur në këtë hotel dy ditë para se të ekzekutohej me tritol në makinë.

Shkak për konfliktin, sipas babait të Sadikajt është bërë një borxh që Papa i kishte 27-vjeçarit. Ai i kishte blerë 100 kg hashash disa vite më parë, por nuk ia kishte shlyer të gjitha paratë. Për rrjedhojë, i riu ishte konfliktuar me 49-vjeçarin./top channel