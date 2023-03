Kush është Namiku, "Mbreti" që mbushi Britaninë me emigrantë/ "The Times": Kaloi rreth 2 mijë njerëz

Emigrimi i paligjshëm shpesh është kthyer në qendër të vëmendjes, për shkak të numrit të lartë të shtetasve të vendeve të ndryshme që ndërmarrin nisma të rrezikshme, me gomone apo të fshehur në kamionë për të udhëtuar drejt vendeve të BE-së. Jo pak herë kanë ndodhur edhe tragjedi, ku emigrant kanë humbur jetën.

Prestigjiozja britanike "The Times" sjell një tjetër panoramë të kësaj situatë sa problematike aq edhe të përhapur. Ajo shkruan për një organizator që përdor kamionë për të transportuar emigrant të paligjshme.

45-vjeçari Tarik Namik sot mund të thuhet pa frikë se shihet si kreu i një bande kriminale që shtrihet në të gjithë Evropën dhe kontrabandoi më shumë se 20,000 emigrantë në MB, të mjaftueshme për të mbushur një qytet me madhësinë e Buxton në Derbyshire.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shumica, mendohej se ishin gra dhe fëmijë kurdë, që iknin nga atdheu i tyre në Iran dhe Irak për t’u bashkuar me burrat dhe baballarët që ishin tashmë në Mbretërinë e Bashkuar. Shumë prej tyre kaluan fshehurazi nëpër portet e fshehura nën defektorët mbi kabinat e kamionëve. Miliona paund mendohet se janë paguar nga personi në person.

“Në kohën kur ne po e hetonim në mënyrë aktive, ky ishte ndoshta rrjeti më i madh dhe më i frytshëm i kontrabandës së njerëzve që kishim hetuar ndonjëherë”, tha Richard Harrison, një komandant i degës së NCA. Goditja e këtij rrjeti kërkonte një operacion të sofistikuar të fshehtë.

Njeri familjar dhe me të ardhura sekrete

Me sa dinin fqinjët, Namiku drejtonte një lavazh makinash në Stokport aty pranë. Një kurd, edhe vetë ai kishte mbërritur në Britaninë e Madhe në pjesën e pasme të një kamioni në vitin 2001. Atij iu dha azil dhe më vonë u bë shtetas britanik. I dashur dhe inteligjent, ai do të shihej në biznesin e tij.

Familja pretendoi kreditimin e taksave për punën dhe fëmijët për të shtuar të ardhurat e tyre. Megjithatë, po të hetohej më shumë do të kuptohej se kishte diçka që nuk shkonte, Për shembull, ndryshimi i rregullt i makinës; një BMW e re 5-seri një javë, një Range Rover. Ai gjithashtu dallohej edhe për veshjet e shtrenjta, si për shembull një “moncler” 500 £. Nuk dihet se si Namik u bë një kontrabandist njerëzish.

Burimet thonë se ai e shihte veten si një figurë e “Robin Hood”, duke i lënë pas dore forcat e policisë në të gjithë Evropën. Në vitin 2014, ai ishte bërë një nga pesë krerët e një bande që mund të lëvizte njerëzit në të gjithë kontinentin. Tre të katërtat e kontrabandistëve të njerëzve në Evropë jetojnë në Britani, tha një kontrabandist për Sky News javën e kaluar.

Udhëtimi për emigrantët do të fillonte në Iran ose Irak, me një udhëtim me makinë në Turqi dhe më pas në bregdetin e Egjeut. Këtu ata do t’i kalonin një tjetër anëtari të sindikatës së kontrabandës, i cili do të organizonte një anije të vogël mallrash për në Itali ose Greqi. Në disa raste, rreth 800 njerëz qëndronin në një anije. Pasi ishin në Bashkimin Evropian, ata iu dorëzuan një bande tjetër.

Gjatë një periudhe 50-ditore, policia beson se të paktën 1,900 emigrantë u transportuan nga Ballkani. Çmimet për këtë pjesë të udhëtimit do të fillonin nga rreth 1800 €.

Të gjithë hynë në Mbretërinë e Bashkuar në të njëjtën mënyrë, të kontrabanduar. Por, në një udhëtim nga jashtë Namik u ndalua dhe iu kontrollua bagazhi i doganierëve në aeroportin e Mançesterit.

IPhone-i i tij u sekuestruar dhe të dhënat prej tij u shkarkuan. Ai përmbante regjistrime zanore dhe video, disa prej të cilave kishin të bënin me një mosmarrëveshje mbi një “borxhi” që u detyrohej kontrabandistëve të tjerë. Më pas doganierët e lanë Namikun të shkojë.

Disa javë më vonë, agjenti i fshehtë u kthye në lavazh për një tjetër bisedë, dhe këtë herë pati një “rrëfim”: ai ishte një agjent mallrash, dikush që organizonte transportin me kamion për mallrat.

Namik u ndje i guximshëm: “Unë do të jem i sinqertë me ju,” tha ai. “Unë sjell njerëz. . . nga Franca. Unë mund të marr njerëzit, por kam nevojë për transportin.” Kështu u ngrit një operacion. Mëngjesin e 5 prillit, shoferi i kamionit parkoi në një rrugë jo të banueshme në Gent.

NCA dhe oficerët e policisë belge ishin afër dhe po ndiqnin gjithçka që ndodhte. Një BMW e zezë u parkua dhe dy burra brenda hapën pjesën e pasme të kamionit.

Shoferi, i cili qëndroi në kabinën e tij, mori një telefonatë nga Namik: “Dorëzimi është bërë” Ky ishte edhe momenti kur Policia belge hyri dhe arrestoi dy burrat në BMW. Ata hapën pjesën e pasme të kamionit dhe gjetën një djalë 14-vjeçar.

Namik dhe tre bashkëpunëtorët e tjerë të tij, plus 32-vjeçari Hardi Alizada, nga Nottingham, i cili vepronte si ndërlidhës me emigrantët në Evropë, u arrestuan.