Kush është “dashuria e shekullit” e Erion Alibej? Xhuljano Hoxha i përmend ish-shokut emrin e një vajze

1 penduari i drejtësisë, Erjon Alibej, këtë të martë ka dhënë një tjetër dëshmi tronditëse, kësaj here për ekzekutimin e Bujar Çelës, vëllait të bosit të botës së krimit në Elbasan, Talo Çelës.

Para trupës gjykuese, Alibej ka pranuar se pas vrasjes së Emiljano Ramazanit, ka urdhëruar vendosjen e armës së krimit në shtëpinë e Bujar Çelës. Sipas tij, ky veprim ishte i qëllimshëm dhe pjesë e një skeme të “kopsitur” mirë për të goditur Talo Çelës përmes njerëzve të tij më të afërt.

“Bujar Çela ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës Pas vrasjes së Emiljano Ramazanit, vendosa që armën e krimit ta vendosnim te shtëpia e Bujarit. Informacionet i merrja nga Xhuljani”, deklaroi Alibej. Ndëkrohë që në këtë moment, i akuzuari tjetër, Xhuljan Hoxha ka ndërhyrë nga kafazi i qelqtë duke ironizuar deklaratat e Alibejt.

“Unë kam qenë në shtëpi. Je i sigurt që ke folur me mua o Tomaso Busheta…?”, duke e krahasuar Alibejn me mafiozin e njohur italian dhe bashkëpunëtorin e drejtësisë Tommaso Buscetta.

Në vijim të rrëfimit të tij, Alibej zbuloi se fillimisht për ekzekutimin e Bujarit ishin angazhuar Skerdi Tase dhe Henrik Hoxha, të cilët më pas u tërhoqën dhe arsyen pse i penduari i drejtësisë thotë se akoma nuk e ka kuptuar.

Planifikimi për vrasjen e Bujar Çelës vijoi me përfshirjen e “çunave të Fushë Krujës”, konkretisht Besian Xhixha dhe Enver Diva. Sipas Alibejt, ata mbërritën ditën e ekzekutimit me një makinë Renault ngjyrë qumështi, pritën fillimisht pranë shtëpisë së viktimës, por u tërhoqën pasi u panë nga një komshi. Më pas, iu afruan një lokali ku ndodhej Bujari dhe atje ndodhi edhe atentati.

E teksa Alibej ishte duke treguar, Xhuljan Hoxha ndërhyri sërish duke vijuar t’i mëshonte faktit se ai është i pafajshëm. Madje, ai i kërkoi Alibejt që të tregonte se kush është vajza me emrin Meki Kila.

“Tregoje pak si e pyesje Megi Kilën për Emiljano Ramazanin? Pse nuk e përmend dashurinë e shekullit, Megi Kilën?”, duke hedhur dyshime për lidhje personale dhe përfshirje të tjera në çështjen e vrasjeve.

