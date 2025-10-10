LEXO PA REKLAMA!

Kush është avokati i Monika Kryemadhit që dhunoi punonjësin e Gjykatës së Vlorës (EMRI)

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 14:26
Aktualitet

Kush është avokati i Monika Kryemadhit që dhunoi punonjësin

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me incidenti ne ndodhur sot në Gjykatën e Shkallës së Parë të Vlorës, ku një avokat dhunoi rojën e sigurisë.

Mësohet se avokati është Redi Llanaj, i njohur si avokati i Monika Kryemadhit.

Ngjarja ka ndodhur në zonën e kontrollit me detektorë metalesh, ku avokati është përpjekur të kalojë pa u kontrolluar, por është penguar nga punonjësi i sigurisë.

Pas një debati verbal, situata ka degraduar në dhunë fizike ndaj punonjësit.


Pas ngjarjes, avokati Llanaj është shoqëruar menjëherë në ambientet e policisë për të dhënë shpjegime lidhur me incidentin.

Autoritetet po hetojnë rrethanat e ngjarjes dhe po marrin masa për zbardhjen e plotë të saj.

Kujtojmë se paraditen e sotme, në Apelin e Tiranës një qytetar kërcënoi rojen e sigurisë duke i thënë “jeni për t’u vrarë të gjithë”.

Në të njëjtën gjykatë, në datë 6 tetor 2025 në ambientet e brendshme të Apelit u vra në krye të detyrës gjyqtari Astrit Kalaja.

