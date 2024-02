Kush është 30-vjeçari që humbi tragjikisht jetën në aksidentin te “Rruga e Kombit”

Personi qe shihni ne foto është viktima e aksidentit tragjik të ndodhur mbrëmjen e kaluar në Rrugën e Kombit.

30-vjecari Armando Zef Gjoka (Xhaferri) ishte viktima e përplasjes fatale mes tre mjeteve. Trupi i pajetë i të riut u nxor nga mjeti nga ndërhyrja e zjarrfikëses.

“Në aksin rrugor Milot-Rreshen , në afërsi të një karburanti mjeti me drejtues shtetasin E.H.,është përplasur me mjetin tip “BMW” me drejtues shtetasin A.Gj.,i cili për pasojë ka humbur jetën. Grupi hetimor në vendngjarje punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes”, thuhej në njoftimin e policisë.