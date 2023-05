Kush e zhduku pronarin e diskos dhe “Koçolen”? Flet miku i Sulovarit, ja gabimi i madh që i kushtoi jetën

Shitja e një toke dyshohet se është bërë shkak i rrëmbimit të dy 46-vjeçarvë ne Sarandë, Fatmir Sulovari dhe Leonard Theodhorit.

Kështu tha në një intervistë për Euronews Albania, Altin Gjini, miku i ngushtë i Fatmir Sulovari alias Fatmir Krasniqi.

Ai u shpreh se Thodhori i njohur si “Koçole” ka shitur dy herë të njëjtën tokë, ndërsa kohët e fundit fliste herë pas here në telefon me një person por që nuk e tregoi kurrë se me kë.

"Dyshimet lidhen me një pronë në shitje dy herë nga Leonardi. Miri ndihmonte Kuçolen, e mbante pranë.

Mesa jemi në dijeni, “Kaçolja” ka bërë shitjen e tokës e cila është shitur dy herë. I është kërkuar ndihmë Krasniqit që ka ikur nga Fieri ditën e martë.

Koçolja nuk tregonte se më kë fliste në telefon. Miri ka qenë një djalë që merrte në mbrojte njerëzit. Ishte shumë guximtar.

Policia tha se janë në një rrugë të mbarë. Situata po zvarritet. Është një zonë me terren shumë të vështirë”- tha ai.