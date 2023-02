Kush e vendos çmimin? Nafta në Kosovë 300 lekë më lirë se në Shqipëri

Një litër naftë në Kosovë po shtitet aktualisht me 300 lekë më pak se në Shqipëri.

Sipas vendimit të fundit të bordit atje, një litër naftë konkretisht shitet 1.44 euro e cila e llogaritur me kursin e ditës së sotme sipas Bankës së Shqipërisë, përbën 167.2 lekë.

Ndërkohë sipas vendimit të Bordit në Shqipëri, së hyn në fuqi prej datës 2 shkurt 2023, nafta po shitet me 197 lekë/litri.

Ky është rekordi pozitiv pasi më herët bordi ka vendosur edhe çmime që shkojnë deri në 240 lekë litri duke e çuar kështu çmimin në 700 lekë më shumë se Kosova apo vendet e tjera të rajonit.

Arësyeja e çmimeve të larta në Shqipëri për karbunatet, është shpjeguar nga ekspertët me ngarkesën e taksave të përfshira në çmim por edhe me influencën që biznesmenët e karburanteve kanë ndaj institucioneve politikëbërëse në vend.

Bie çmimi i derivateve në Kosovë

Ka renë për 5 centë çmimi i derivateve të naftës në tregun kosovarë, raporton IndeksOnline.

Aktualisht një litër naftë po shitet nga 1.44 euro deri në 1.51 euro derisa javën e kaluar çmimi kishte shkuar deri në 1.56 euro.

Çmimi i naftës së fundi ka renë në bursë ndërsa dje u raportua për uljen të çmimeve edhe në tregun e Shqipërisë dhe të Maqedonisë

Vendim i Bordit të Transparencës- 02.02.2023

Vendimet e Bordit të Transparencës në datë 2 Shkurt 2023 kanë ndryshime të çmimit nga ai i përcaktuar në mbledhjen e fundit.

Referuar të dhënave lidhur me bursën Platts të datës 01.02.2023, kemi ndryshime të çmimit nga ai përcaktuar në mbledhjen e fundit, konkretisht rezulton se çmimi (FOB/MED $ Ton) i Benzinës është 858, -8 nga data 30.01.2023, $/ Ton, ndërsa çmimi i Gazoilit/Diesel është 861, -30 nga data 30.01.2023, $/Ton. Kursi i këmbimit i BSH ka pësuar rritje të lehtë në 107.36 (+ 0.09 nga data 30.01.2023).

Si rrjedhojë çmimet e vendosura janë :

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 197 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 185 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 189 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 177 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 69 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 57 lekë/litër për automjetet.

Çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 103 lekë/litër.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi në datë 2 Shkurt, ora 18.00, dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Bordi i transparencës që në krijimin e tij i është përmbajtur me përpikmëri në vendimet e tij lëvizjes së bursës Platts të Mesdheut për gazoilin, benzinën, si dhe faturave zyrtare të operatorëve.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ndjen detyrimin të sqarojë opinionin publik se jo çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën masë në bursën e gazoilit dhe benzinës.