Mediat ndërkombëtare në këtë sezon festash kanë gjetur kohë të merren me figurën e diktatorit të Koresë së Veriut Kim Jong-Un. Dy fotografi të tijat të krahasuara, të realizuara në vitin 2013 dhe atë 2015 tregojnë se diçka ka ndodhur me imazhin e diktatorit. Përveç shëndoshjes dhe ndryshimit të modelit të flokëve, duket se diçka ka ngjarë edhe me vetullat e tij.