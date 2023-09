Kurti largohet nervoz nga konferenca: Po shkoj në një takim urgjent

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, sot është takuar me kreun e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, mirëpo ky takim nuk pati ndonjë sukses pasi Jasharaj tha se greva vazhdon.

Kurti në një konferencë për media, derisa foli për grevën, tha se “në ditët dhe javët në vazhdim do ta marrim vesh se çka është në pyetje”.

“Një sindikatë që i kërkon 100 euro e i ka marrë 50 euro edhe gjithë këto shtesa rrotull, 5 për qind sivjet të bruto produktit vendor e 4 për qind vitin e kaluar, organizon festë nuk vazhdon grevë.

Por në ditët dhe javët në vijim do ta marrim vesh çka është në pyetje .Nuk është në pyetje arsimi, nuk janë në pyetje arsimtarët. Tha se do të konsultohem me anëtarësinë dhe doli para jush”, tha Kurti.

Më pas ai tha se do të shkojë në një takim urgjent dhe doli nga salla i nervozuar, ndërsa tha se përgjigjeve të gazetarëve do t’iu përgjigjen minisitri Murati dhe ministrja Nagavci.