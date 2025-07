Kur përfundon i “nxehti afrikan” në Shqipëri? Meteorologu e zbulon: Presim shi ditën…

Meteorologu Hakil Osmani ka bërë një parashikim të motit për javën.

Sipas tij në zonat bregdetare temperaturat do të jenë 19 gradë celcius dhe gjatë mesditës do të rriten rreth 30 gradë celcius. Meteorologu theksoi se java do të ketë ngritje të temperaturave, por një interval vranësisrash dhe shiu do të jenë prezentë ditën e martë dhe të mërkurë.

Osmani më tej tha se moti në fundjavë do të jetë kryesisht me diell.

“Në zonat bregdetare do të jenë rreth 19 gradë celcius dhe gjatë mesditës do të rriten rreth 30 gradë celcius. Do të kemi një javë me ngritje të temperaturave. Por ditët e martë dhe të mërkurën mund të kemi edhe disa vranësira. Në pjesën më të madhe të kohës, era do të ketë edhe intervale të shkurtra. Ata që duan të bëjnë plazh do të jenë të favorizuar sepse do të ketë një fundjavë me diell”, tha Osmani