Kur ikën i nxehti përvëlues? Metorologia zbulon tre qarqet që do “digjen” këtë javë

Shqipëria do të vijojë të përshkohet nga vala e të nxehtit afrikan deri në mesin e kësaj jave, që është e parafundit për muajin gusht.

Kështu ka bërë me dije meteorologia, Lajda Porja, e cila shprehet se 3 qarqet që do të “digjen” gjatë këtyre ditëve janë, Elbasani, Shkodra dhe Berati.

“Parashikohet që Shqipëria të mbetet në valën e të nxehtit afrikan, ndonëse në periferi, duke bërë që nga dita e sotme deri të enjten, moti do të jetë i nxehtë. Temperatura shumë të larta na presin në 3 qarqe, Shkodër, Elbasan dhe Berat, ku temperaturat do të shkojnë 40 gradë dhe pak mbi 40”, tha ajo.

Moti do të nis të freskohet vetëm pas ditës së enjte, me temperaturat që do të shkojnë deri në 35 gradë Celcius.

“Sa i përket pjesës së dytë të javës, që nga e enjte, kemi një tërheqje të valës, duke bërë që e enjte dhe e premtja të jenë të freskëta madje do të kemi temperatura deri në 35 gradë si edhe prezencë të reshjeve, ndonëse më të fokusuara do të jenë në zonat malore”, sqaroi Porja.