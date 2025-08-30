Kultivoi 10 mijë rrënjë kanabis në zonen turistike të Thethit, kapet në Spanjë 25-vjeçari shqiptar (EMRI)
Policia e Shtetit ka finalizuar një tjetër fazë të operacionit ndërkombëtar të koduar “The Wanted”, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë dhe në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar.
Falë informacionit të siguruar nga Departamenti i Policisë Kriminale dhe shkëmbimit të menjëhershëm të të dhënave mes Interpol Tiranës dhe Interpol Madridit, u bë e mundur lokalizimi, kapja dhe arrestimi në Spanjë i shtetasit Algert Zeneli., 25 vjeç, lindur në Laç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Ky shtetas ishte i dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, në vitin 2023, me masën e sigurisë “Arrest në burg”, për disa vepra penale të rënda, përfshirë “Kultivim i bimëve narkotike”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupi i strukturuar kriminal”, si dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grup i strukturuar kriminal”.
Sipas hetimeve, Algert Zeneli akuzohet se në bashkëpunim me persona të tjerë, ka qenë i përfshirë në kultivimin e 10 900 bimëve narkotike të llojit Cannabis Sativa, në territorin malor të fshatit Kir, njësia administrative Pult, dhe pranë zonës turistike të Thethit në Shkodër.
Interpol Tirana, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet spanjolle dhe Interpol Madridin, po vijon punën për përmbylljen e procedurave ligjore që do të mundësojnë ekstradimin e shtetasit Algert Zenelidrejt Shqipërisë, ku do të përballet me drejtësinë.