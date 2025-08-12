Kukës/ Zjarr në Parkun Natyror të Munellës, flakët të favorizuara nga era
Gjatë orëve të fundit, një zjarr i fuqishëm ka përfshirë pjesën lindore të Parkut Natyror të Munellës, në zonën e Majës së Zezë, brenda njësisë administrative Malzi në Kukës.
Flakët po përhapen me shpejtësi për shkak të erërave të forta dhe terrenit të vështirë malor, duke vështirësuar ndërhyrjen nga toka.
Në operacion janë angazhuar 10 punonjës zjarrfikës, 5 punonjës të Administratës së Zonave të Mbrojtura, si dhe banorë të zonës dhe punonjës të njësisë administrative. Deri tani nuk ka raporte për rrezik ndaj zonave të banuara, pasi vatra ndodhet larg tyre.
Dëmet në pyll janë të konsiderueshme dhe pritet një vlerësim i detajuar në vijim. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes maksimal në këtë periudhë me temperatura të larta dhe thatësirë, dhe paralajmërojnë ndëshkime për çdo zjarrvënie të qëllimshme ose të shkaktuar nga pakujdesia.
Parku Natyror i Munellës është një nga zonat më të pasura për biodiversitet në Shqipëri, dhe çdo dëmtim përbën një humbje të madhe mjedisore. Strukturat përgjegjëse vijojnë monitorimin e situatës nga afër.