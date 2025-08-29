Kukës/ Zjarr në fshatin Kodër Lumë, ndërhyrja e banorëve dhe zjarrfikësve shmang rrezikun për banesat
Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 20:22
Një sipërfaqe me shkurre dhe pemë u përfshi nga flakët e zjarrit mbrëmjen e sotme rreth orës 19:30 në fshatin Kodër Lumë të Njësisë Administrative Shtiqën, në Kukës.
Zjarri rrezikoi banesat për shkak se vatra e flakëve ishte pranë tyre. Falë ndërhyrjes së shpejtë të banorëve dhe shërbimit zjarrfikës, flakët u vunë nën kontroll duke shmangur përhapjen e tyre dhe rrezikun për dëmtime në banesat përreth.
Autoritetet vendore njoftuan se po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit. Nuk përjashtohet mundësia që flakët të jenë shkaktuar nga pakujdesia.