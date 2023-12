‘Kujt i përket PD-ja?’, Basha përgjigjet në 33-vjetorin e krijimit: E di që jemi të zhgënjyer…

Lulzim Basha: E di qe ne kete pervjetor nuk jemi aty ku do te donim te ishim!

E di që në këtë përvjetor nuk i kemi ne krah te gjithe!

E di që në këtë pervjetor shumë nga njerëzit që punuan dhe kontribuan për Partinë, nuk janë këtu me ne.

E di qe ne kete pervjetor jemi zhgenjyer nga shume per te cilet vetem kemi dhene keto vite.

E di qe ne kete pervjetor nje pjese e jona sillet akoma rrugeve, e verbuar nga interesi personal e frikesuar nga gjykimi i historise e trembur nga dora e drejtesise!

E di qe sot shume qytetare pyesin: E KUJT ESHTE PARTIA DEMOKRATIKE?

Partia Demokratike është partia e shoqërisë shqiptare,

Eshte partia e vlerave euro-atlantike është partia e Shqipërisë pluraliste është partia e rinisë europiane shqiptare.

Në këtë datë të shënuar të pervjetorit te themelimit,

Pesha e ngjarjeve që kemi përjetuar ka lënë gjurmë tek ne!