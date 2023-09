Kujdes! Posta Shqiptare del me njoftimin e rëndësishëm

Posta Shqiptare ka publikuar pak më parë një njoftim me rëndësi për të gjuthë qytetarët.

Posta njofton se një adresë në rrjetet sociale me emrin e saj po mashtron qytetarët.

Kjo adresë e rremë, duke përfituar nga reputacioni i Postës Shqiptare, mashtron qytetarët duke i shitur produkte që supozohet se janë me ulje.

Marrë shkas nga kjo, Posta Shqiptare i rikujton qytetarëve adresat e saj zyrtare.

"Njoftim me rëndësi!

Posta Shqiptare bën me dije për të gjithë klientët e saj se në rrjetet sociale është hapur një adresë me emrin e institucionit tonë, duke abuzuar me reklamimin e shërbimeve të cilat nuk ofrohen nga ne.

Për çdo informacion iu lutem na kontaktoni në numrat tanë të shërbimit ndaj klientit:

- 0682044727

- 0682044707

Si dhe në adresën e e mailit:

[email protected]

Jemi çdo ditë me fokus tek qytetari", thuhet në njoftim.