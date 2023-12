Ku ndodhet Arben Ahmetaj? Ja si përgjigjet kreu i SPAK

Kreu i Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Altin Dumani premtoi “zhvillime të reja” lidhur me Arben Ahmetajn, i cili ndodhet ende në arrati në shtator të këtij viti, por sot në bilancin e fundvitit, duket se nuk ka një përgjigje.

Në takimin me dyer të mbyllura me gazetarët e drejtësisë, Altin Dumani u pyet lidhur me vendndodhjen e ish-ministrit në arrati Arben Ahmetaj, ndërsa përgjigja ishte “Po hetojmë”.