Kthyen qebaptoren në plantacion droge, arrestohen dy shqiptarë në Belgjikë

Dy shtetas shqiptarë janë dënuar me burgim 30-40 muaj, të cilët akuzohen si kultivues të një plantacioni kanabisi në një ish-qebaptore në Rechtestraat në Lille. Policia zbuloi gjithsej 1045 bimë kanabisi atje më 26 mars. Pas një raportimi anonim për një plantacion kanabisi në një dyqan të zbrazët të ushqimit të shpejtë në Rechtestraat në Lille, policia fillimisht hetoi ndërtesën me një kamerë termike, shkruajnë mediat e huaja.

Hetuesit bastisën edhe ish-restorantin e qebapëve në qendër të Lille të dielën, më 26 mars. Policia zbuloi aty një plantacion kanabisi me gjithsej 1045 bimë kanabis, të shtrira në katër dhoma kultivimi. Ndërtesa gjithashtu përmbante kontejnerë për rritje për një total prej 3374 prerje të bimëve kanabis. Energjia elektrike është nxjerrë ilegalisht nga rrjeti.

Një 35-vjeçar shqiptar; i cili ndodhej në pallat në momentin e kontrollit është arrestuar dhe marrë në pyetje nga policia. Ai deklaroi se plantacioni ishte tashmë në përdorim në dhjetor 2022 dhe se do të kishte pasur dy korrje. Sipas hulumtimit, të ardhurat totale arritën në 300.960 euro.

35-vjeçari ka caktuar si bashkëpunëtor një tjetër bashkatdhetar, 28-vjeçarin A.M, për t’u kujdesur për bimët e kanabisit. Gjykata dënoi O.K dhe A.M me një dënim efektiv prej tridhjetë muaj dhe dyzet muaj respektivisht. Ata të dy duhet të paguajnë gjithashtu një gjobë prej 8000 euro. Gjykata ka konfiskuar një fitim kapital prej 100 mijë eurosh.