Kthjellime, vranësira dhe reshje shiu, ja parashikimi i motit për ditën e sotme

Moti në vendin tonë ditën e sotme do jetë i kthjellët dhe me vranësira të herë pas hershme. Sipas MeteoAlb, ky mot do jetë në pjesën veriore të vendit, ndërsa në pjesën jugore, do ketë vranësira të shpeshta dhe shira që dominojnë pjesërisht qendrën dhe kryesisht zonat jugore.

Sipas MeteoAlb, në pjesën e dytë të ditës do ketë një përmirësim të motit, duke rikthyer kthjellimet. Por temperaturat do jenë të njëjtat si një ditë më parë, asnjë rritje. Do ketë luhatje nga 10 deri në 30 gradë celcius. Sipas MeteoAlb, era do fryjë deri 40 km/h nga drejtimi perëndimor- jug perëndimor, që do krijojë 4 ballë dallgëzim në det.