Kthjellime dhe vranësira të lehta, parashikimi i motit për sot

Shqipëria

Shqipëria do të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike duke bërë që moti të jetë i kthjellët me vranësira të lehta e kalimtare të jenë dominant.

Kjo situatë meteorologjike do të vijojë edhe gjatë orëve në vijim ku kthjellimet do të jenë të pranishme pothuasje në të gjithë terrritorin, përjashtuar zonat malore përgjatë shtrirjes Lindore, ku priten zhvillim i vranësirave duke sjellë rrebeshe të izoluara shiu.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 27°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi perëndimor -veriperëndimor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.

Kosova

Masat ajrore të qëndrueshme do të diktojnë kushtet e motit në territorin e Kosovës. Për pasojë, kthjellimet do të jënë dominuese gjatë gjithë paradites, por orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin vranësira të shpeshta nëpër të gjithë territorin e Kosovës, më të theksuara vranësirat do të paraqiten në ekstremin Veri- Veri Lindor, por mundësira për reshje është thuajse zero.

Maqedonia e Veriut

Alternime kthellimesh dhe vranësirash të lehta do të karakterizojnë kushtet atmosferike në të gjithë republikën e Maqdonise deri në orët e vona të pasdites kur vranësirat do të bëhën më të dukshme duke rrezikuar momente me pika shiu në zonat Jugperëndimore. Parashikohet që edhe gjatë natës moti të vijojë me kthjellime dhe vranësira të herë pas – herëshme.

Europa

Pjesa më e madhe e kontinentit karakterizohet nga moti i qëndrueshëm ku kthjellimet dhe vranësirat e lehta do të jenë dominante.

Po ashtu nën ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave relativisht të larta paraqitet rajoni i Mesdheut, ndersa Europa Lindore dhe rajoni i Balltikut karakterizohen nga vranësira dhe reshje shiu. Gjithashtu, rrebeshe shiu dhe stuhi të forta ere do të ketë një pjesë e Europës qendrore.