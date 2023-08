Ditën e sotme parashikohet mot me kthjellime dhe vranësira në veri.

Temperatura maksimale do të jetë 36°C në qytetet Durrës dhe Berat, ndërsa temperaturat minimale do të shkojnë deri 15°C.

Era do të jete me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 8 -15 m/sek dhe dallgëzim te forcës 4- 5 balle ne det te hapur.