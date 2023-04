Kthjellime dhe vranësira kalimtare, si parashikohet moti për sot

Deri në mesditë, pjesërisht vendi ynë do të jetë në dominimin e intervaleve me kthjellime të cilat më të dukshme do të jenë në ultësirën perëndimore.

Ndërsa në shtrirjen Lindore herë pas here pritet të ketë kalime të shpeshta vranësirash. Parashikohet që orët vijuese të sjellin shtim të vranësirave në zonat malore, duke sjellë dhe kalime të vranësirave edhe në ultësirës perëndimore.

Por nuk pritet që vranësira të krijojnë mundësi për reshje. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 4°C deri në 27°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Juglindor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 2 ballë.

Kosova

Territori i Kosovës është përfshirë prej disa ditësh nga kushtet e qëndrueshme atmosferike të cilat do të sjellin në orët e para të ditës në pjesën më të madhe të vendit mbizotërim të kthjellimeve. Ndërsa orët e pasdites dhe mbrëmjes parashikohet që ti bëjnë më të dukshme vranësirat në Kosovë në zona të izoluara. Por nuk pritet të gjenerojnë reshje shiu.

Maqedonia e Veriut

Masat ajrore të qëndrueshme që kanë përfshirë pjesën më të madhe të rajonit të Ballkanit do të diktojnë kushtet atmosferike edhe në MV duke sjellë përgjatë gjithë ditës mbizotërim të kthjellimeve dhe kalime të pakta vranësirash.

Kthjellimet më të dukshme parashikohet të jenë në orët e para të ditës dhe në pothuajse të gjithë territorin. Ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjelli kalime të pakta vranësirash.

Rajoni dhe Evropa

Pjesa më e madhe e Europës Jugore dhe Skandinavisë do të jetë në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike duke sjellë alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta. Pritet që kthjellimet të jenë më të dukshme në gadishullin Iberik.

Ndërsa Europa Qendrore dhe Britania e Madhe do të dominohen nga vranësirat e shpeshta të cilat do të gjenerojnë reshje shiu. Po ashtu me vranësira dhe me reshje dëbore mbetet Lindja e kontinentit Europian.