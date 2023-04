Kthjellime dhe vranësira kalimtare, parashikimi i motit për sot

Shqipëria

Territori Shqiptar do të vijojë të jetë në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike edhe përgjatë ditës së premte, ku në pjesën e parë të ditës do të ketë dominim të kthjellimeve në pothuajse të gjithë vendin.

Por pritet të ketë dhe kalime të pakta vranësirash në zonat malore. Ndërsa orët e pasdites dhe mbrëmjes do të shfaqin vranësirat kalimtare edhe në pjesën tjetër të territori, por më të dukshme vranësirat parashikohet të mbeten në zonat përgjatë kufirit Lindore.

Kosova

Vijojnë masat ajrore të qëndrueshme do të jenë dominuese në të gjithë territorin e Kosovës, duke sjellë gjatë paradites intervale të gjata me kthjellime në të gjithë vendin të cilat më të dukshme pritet të jenë në zonat Jugperëndimore.

Ndërsa pjesa e dytë e ditës në Kosovë do të ketë kalime të pakta vranësirash, ku më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat Veriore.

Maqedonia e Veriut

Republika e MV përgjatë ditës së premte do të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm duke bërë që të ketë dominim të kthjellimeve dhe kalime të pakta vranësirash.

Parashikohet që kthjellimet të jenë më të dukshme në pjesën e para të ditës në zonat perëndimore. Ndërsa orët vijuese do të sjellin kalime të pakta vranësirash në për territor të cilat më të dukshme do të jenë në zonat Verilindore.

Rajoni dhe Europa

Vendet Nordike, Europa Jugperëndimore dhe pothuajse i gjithë Rajoni i Ballkanit pritet të jenë nën dominimin e masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të sjellin alternime kthjellimesh dhe vranësirash.

Ndërsa brigjet e detit të Zi, pjesërisht Europa Qëndrore dhe Ishujt Britanik do të jenë në mbizotërimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të gjenerojnë reshje shiu. Gjithashtu me vranësira të shumta, por me reshje në formë dëbore paraqitet Lindja e kontinentit.