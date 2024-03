Kthjellime dhe temperatura të ulëta, ja parashikimi i motit për ditën e sotme

Moti i qëndrueshëm do të sjelli kthjellime dhe vranësira të pakta gjatë gjithë ditës. Pritet që kthjellimet të jenë më të dukshme bregdet dhe zonën e ulët. Ndërsa në zonat malore do të ketë kalime të lehta vranësirash, të cilat herë pas here do të shtohen duke krijuar mundësi për reshje të pakta dhe të izoluara dëbore në Veri Lindje dhe Juglindje të Shqipëri.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -5°C deri në 11°C. Era do të fryjë me shpejtësi 35 km/h kryesisht nga drejtimi Verior duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.

Kosova

Republika e Kosovës do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të shpeshta të vranësirave. Parashikohet që në intervale të shkurtra kohore vranësirat të pësojnë zhvillim, duke sjellë reshje të pakta dëbore pjesërisht në Qendër dhe Lindje të Kosovës.

Maqedonia e Veriut

Territori i MV do të jetë në mbizotërimin e vranësirave të shpeshta të cilat herë pas here do të pësojnë zhvillim duke sjellë reshje të pakta dhe të izoluara dëbore nëpër MV. Por pritet të ketë dhe intervale me kthjellime, të cilat do të bëhen më të shpeshta gjatë pasdites dhe mbrëmjes.

Rajoni dhe Europa

Europa Jugperëndimore, Skandinavia dhe Europa Lindore do të paraqiten në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike. Ndërsa pjesërisht Europa Jugore dhe Qendrore do të jenë në dominimin e vranësirave të shumta të cilat herë pas here do të sjellin reshje shiu dhe dëbore. Gjithashtu në ndikimin e motit të vranët dhe reshjeve të shiut paraqitet Britania e Madhe.