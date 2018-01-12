Kthjellime dhe vranësira, ja parashikimi i motit për sot
Lajmifundit / 12 Janar 2018, 09:05
Reshje të përkohshme në Veri dhe Jug, me kthjellime të shkurtra e vranësira të shpeshta, priten sot në mbarë territorin e vendit.
Edhe pasditja vijon me vranësira të shpeshta në territor ndërsa reshje të pakta dëbore do të ketë në zonat lindore; kushte që mbeten prezent edhe gjatë orëve të natës.
Temperaturat e ajrit ulen me 2°C gjatë mëngjesit ndërsa mesdita ruan vlera termike thuajse konstante, përjashtuar një rënie të lehtë në zonat veriore-verilindore.