LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kthjellime dhe vranësira, ja parashikimi i motit për sot

Lajmifundit / 12 Janar 2018, 09:05
Soft

Reshje të përkohshme në Veri dhe Jug, me kthjellime të shkurtra e vranësira të shpeshta, priten sot në mbarë territorin e vendit.

Edhe pasditja vijon me vranësira të shpeshta në territor ndërsa reshje të pakta dëbore do të ketë në zonat lindore; kushte që mbeten prezent edhe gjatë orëve të natës.

Temperaturat e ajrit ulen me 2°C gjatë mëngjesit ndërsa mesdita ruan vlera termike thuajse konstante, përjashtuar një rënie të lehtë në zonat veriore-verilindore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion