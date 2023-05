‘Kthesa’ e fortë e motit për ditën e nesërme, ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat

Moti për ditën e nesërme, pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura, sipas parashikimit nga SHMU.

Reshje shiut pritet të jenë me intensitet të ulët deri mesatar pritet të jenë prezente që në orët e para të mëngjesit fillimisht në veriperëndim e më pas në të gjithë vendin. Hera-herës reshje në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa përgjatë pjesës bregdetare fiton shpejtësi deri 15m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2 deri 4 ballë.