Kryen 145 vjedhje në banesa, autorët e 'pësojnë' nga policia

Udhëheqësit e një bande kriminale që kishin vjedhur 145 shtëpi në Spanjë janë arrestuar teksa tentuan të arratiseshin nga vendi.

Një raport i publikuar këtë të premte thuhet se Guardia Civil kapi një bandë kriminale të njohur për vjedhjen e shtëpive në veri të Spanjës rurale.

Baza e tyre ishte në Barcelonë dhe vjedhjet ndodhën në të paktën 145 shtëpi nëpër Aragon, La Rioja, Castilla y Leon, Cantabria, Asturias dhe Galicia.

Shkatërrimi i bandës ndodhi në aeroportin El Prat të Barcelonës, ku dy drejtuesit e grupit u kapën duke tentuar të arratiseshin.

Krime të orkestruara me kujdes:

Euro Weekly News shkruan se ky grup i sofistikuar, tashmë i shpërbërë në operacionin ‘Dump’, kishte zotëruar artin e vjedhjes së bizhuterive, parave dhe sendeve të tjera me vlerë.

Ata kishin në posedim sende të vjedhura me vlerë mbi 600 mijë euro, së bashku me mjete të tilla si një pajisje për të qetësuar qentë, një gur prove për testimin e pastërtisë së arit dhe një detektor diamanti.

Me bazë në Barcelonë, autorët filluan udhëtime të gjera, që përfshinin 300 deri në 400 kilometra, për të synuar qytete të largëta.

Metodat e tyre përfshinin tre deri në katër vjedhje në ditë, duke u zhvendosur midis provincave dhe përfundimisht duke u tërhequr në Barcelonë.

Tepër i organizuar dhe profesional:

Duke vepruar kryesisht pasditeve dhe netëve, ata do të hynin nëpër shtëpitë duke thyer dyert ose dritaret dhe i plaçkitnin me shpejtësi. Ata merrnin bizhuteri dhe para, megjithëse në shënjestër ishin edhe pajisjet elektronike dhe sende të tjera me vlerë.

Banda u nda në dy grupe. Njëri kujdesej për operacionet në terren ndërsa tjetri ofronte mbështetje logjistike. Kjo strukturë, e shoqëruar me ndërrime të vazhdueshme të automjeteve dhe të anëtarëve, u krijua për të ngatërruar gjurmimin dhe përpjekjet hetimore.

Konkluzioni në aeroportin e Barcelonës dhe arrestimet:

Në një kthesë të paparashikuar, hetimi i Guardia Civil çoi në zbulimin e drejtuesve të grupit në aeroportin El Prat, që synonin të largoheshin nga Spanja me sendet e vjedhura.

Ky moment kyç çoi në bastisje dhe arrestime të mëtejshme, duke kulmuar me 11 persona të kapur dhe nëntë të tjerë nën hetim për 145 vjedhje të shtëpive marramendëse.