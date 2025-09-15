LEXO PA REKLAMA!

Rama publikon pamjet e shkollës së re në Ksamil: E rilindur dhe me standarde bashkëkohore

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 10:46
Aktualitet

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot në rrjetin social Facebook pamje nga shkolla 9-vjeçare “5 Dëshmorët” në Ksamil, e cila ka përfunduar rikonstruksionin e plotë dhe ka hapur dyert e vitit të ri shkollor me kushte dhe standarde bashkëkohore.

Në postimin e tij, Kryeministri thekson se shkolla ka rilindur falë bashkëpunimit mes Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Bashkisë Sarandë, duke e cilësuar transformimin si një tjetër hap përpara në përmirësimin e infrastrukturës arsimore në vend.

Ky investim është pjesë e një nisme kombëtare për transformimin e shkollave publike në të gjithë Shqipërinë.

 

